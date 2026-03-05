Inscription
Célébrée pour ses montagnes, ses montres, son chocolat ou encore la prospérité de sa place financière, la Suisse recèle une autre facette moins connue : ses grandes villes, véritables bastions des partis de gauche. Dans un pays où les institutions politiques fédérales ont toujours été dominées par les partis de droite et les milieux économiques, les principaux centres urbains sont passés à deux reprises sous gouvernance de gauche. La première vague survient durant l'entre-deux-guerres, lorsque des municipalités dites "rouges" mettent en oeuvre un ensemble de réformes sociales connu sous le nom de "socialisme municipal" . La seconde débute dans les années 1990, avec l'installation durable au pouvoir de coalitions rose-verte. En se concentrant sur Bâle, Genève, Lausanne et Zurich, ce livre retrace l'ascension et l'ancrage de la gauche urbaine helvétique. Il analyse les contextes qui ont permis à celle-ci de conquérir, à deux reprises, la direction des grandes villes. Il explore l'évolution du profil socio-professionnel de ses élus tout au long du xxe siècle et revient sur les politiques mises en oeuvre par ces forces politiques, désormais actrices incontournables du pouvoir urbain en Suisse.

Par Baptiste Antoniazza
Chez Alphil éditions

|

Auteur

Baptiste Antoniazza

Editeur

Alphil éditions

Genre

Généralités

De l'opposition au pouvoir

Baptiste Antoniazza

Paru le 05/02/2026

444 pages

Alphil éditions

29,90 €

9782889307685
