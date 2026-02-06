Inscription
#Roman francophone

Désirs et délices

Pascal Xavier Adam

ActuaLitté
Au coeur de Venise, le restaurant Antica est le point de rencontre de destins qui s'entrecroisent. Pierce, serveur discret, cache depuis longtemps ses sentiments pour Sonia, une cliente qui l'intrigue. Julia, la barmaid, observe cette attirance avec jalousie, tandis que son couple s'effondre. Parallèlement, Laura et Willy, les propriétaires, peinent à maintenir leur établissement à flot tout en traversant une crise conjugale. Entre amours contrariés, tensions et nouveaux départs, Désirs et délices - Le menu des coeurs brisés explore les liens fragiles qui unissent et séparent ceux qui cherchent encore leur place.

Par Pascal Xavier Adam
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Pascal Xavier Adam

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Désirs et délices

Pascal Xavier Adam

Paru le 06/02/2026

164 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

ActuaLitté
9791042298500
