Au coeur de Venise, le restaurant Antica est le point de rencontre de destins qui s'entrecroisent. Pierce, serveur discret, cache depuis longtemps ses sentiments pour Sonia, une cliente qui l'intrigue. Julia, la barmaid, observe cette attirance avec jalousie, tandis que son couple s'effondre. Parallèlement, Laura et Willy, les propriétaires, peinent à maintenir leur établissement à flot tout en traversant une crise conjugale. Entre amours contrariés, tensions et nouveaux départs, Désirs et délices - Le menu des coeurs brisés explore les liens fragiles qui unissent et séparent ceux qui cherchent encore leur place.