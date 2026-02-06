Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Alexandrie d'Alexandrins

Da Nill

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Alexandrie d'Alexandrins, tome II, est un voyage fascinant dans un pays imaginaire où les mots prennent vie et les rêves se matérialisent. Pour y pénétrer, il faut traverser une mer de nuages, s'arrêter en chemin pour réfléchir à la vie, l'art et le pouvoir des mots. Ce recueil autobiographique, écrit en alexandrins, mêle poésie, mystères et récits personnels, offrant au lecteur une aventure unique entre réflexion profonde et exploration de soi. Un ouvrage qui transforme chaque pensée en un voyage, chaque mot en un rêve.

Par Da Nill
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Da Nill

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Alexandrie d'Alexandrins par Da Nill

Commenter ce livre

 

L'Alexandrie d'Alexandrins

Da Nill

Paru le 06/02/2026

280 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042296803
9791042296803
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.