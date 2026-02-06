L'Alexandrie d'Alexandrins, tome II, est un voyage fascinant dans un pays imaginaire où les mots prennent vie et les rêves se matérialisent. Pour y pénétrer, il faut traverser une mer de nuages, s'arrêter en chemin pour réfléchir à la vie, l'art et le pouvoir des mots. Ce recueil autobiographique, écrit en alexandrins, mêle poésie, mystères et récits personnels, offrant au lecteur une aventure unique entre réflexion profonde et exploration de soi. Un ouvrage qui transforme chaque pensée en un voyage, chaque mot en un rêve.