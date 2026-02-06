Inscription
#Essais

Une histoire naturelle des sons

Caspar Henderson

Découvrez l'histoire merveilleuse des sons et comment ils façonnent notre monde de manière invisible mais essentielle. Du Big Bang au silence absolu, de l'écholocalisation des chauves-souris à la Symphonie n° 11 de Chostakovitch, en passant par les grésillements d'un disque vinyle, les quarante-huit chapitres de cet ouvrage nous font prêter l'oreille au monde fascinant des sonorités qui nous entourent. Caspar Henderson nous ouvre la voie des espaces sonores méconnus ou inaccessibles, plus généralement de l'aventure des sons, qu'ils appartiennent à des temps très anciens ou qu'ils demeurent l'objet de spéculations scientifiques. Des sons de l'espace aux sons de la Terre et de la vie, à commencer par ceux de l'humanité, ce livre vous fera voyager jusqu'aux limites extrêmes de l'audible pour mieux écouter le monde méconnu et merveilleux des bruits. Caspar Henderson Ecrivain et journaliste, il collabore régulièrement au Financial Times , à The Independent et à New Scientist. Il est l'auteur, aux Belles Lettres, de L'Incroyable Bestiaire de Monsieur Henderson (2014) et de Ma carte des merveilles (2018). Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Lucien d'Azay

Chez Points

Paru le 06/02/2026

504 pages

Points

14,60 €

