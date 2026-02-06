LE roman culte de Luke Rhinehart pour la première fois disponible en poche ! Notre monde est fait de règles. Si ces injonctions permettent la cohabitation pacifique de tous, elles assurent aussi le complet malheur de chacun. Les dés peuvent nous libérer, comme ils ont libéré Luke Rhinehart, un psychiatre à la vie étriquée, qui décide de jouer aux dés tous ses choix... quelles qu'en soient les conséquences. "Un des 50 livres cultes du XXe siècle". The Telegraph "Une virulente charge anti-establishment". Les Inrockuptibles "Le chef-d'oeuvre de la contre-culture". The Guardian "Captivant et perturbant, subversif car parfaitement amoral". Télérama "Un des 100 plus grands livres du XXe siècle". BBC "Livre culte". Le Monde Luke Rhinehart est né en 1932 à Albany dans l'Etat de New York. Il est l'auteur de neuf romans, dont L'Homme-dé , best-seller mondial devenu un classique de la littérature américaine, et Invasion , également disponible chez Points. Il décède en 2020. Postface d'Emmanuel Carrère Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Francis Guévremont