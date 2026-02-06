La suite des Mémoires de bell hooks, la naissance de ses engagements féministes et antiracistes. Dans le deuxième tome de ses mémoires, bell hooks quitte l'enfance pour entamer sa vie d'adulte. Elle raconte son entrée à l'université de Stanford, ses premières relations amoureuses, la naissance de son engagement politique et les débuts de sa carrière. En chemin, elle évoque la difficile conciliation entre l'écriture et sa vie sentimentale, ou la redéfinition d'une sexualité en adéquation avec la conscience féministe. Elle partage avec audace ses victoires, ses plaisirs et ses échecs, alternant passé, présent, souvenirs et rêves, pour retracer sa découverte de la vie durant les années 1970-1980, années qui marquent de façon décisive la naissance de cette écrivaine engagée et figure éminente du black feminism . " Rouge feu est le livre de l'engagement de bell hooks contre le racisme et le sexisme". Le Monde bell hooks (1952-2021) est une penseuse et militante afroféministe africaine-américaine majeure. Ses livres, dont A propos d'amour (2022) et Communions (Points, 2025), questionnent les systèmes d'oppression et s'intéressent aux imbrications entre race, classe et genre. Dans Noir d'os (Points, 2025), elle relate son enfance et le début de ses mémoires. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Lorraine Delavaud