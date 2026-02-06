Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Rouge feu

Bell Hooks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite des Mémoires de bell hooks, la naissance de ses engagements féministes et antiracistes. Dans le deuxième tome de ses mémoires, bell hooks quitte l'enfance pour entamer sa vie d'adulte. Elle raconte son entrée à l'université de Stanford, ses premières relations amoureuses, la naissance de son engagement politique et les débuts de sa carrière. En chemin, elle évoque la difficile conciliation entre l'écriture et sa vie sentimentale, ou la redéfinition d'une sexualité en adéquation avec la conscience féministe. Elle partage avec audace ses victoires, ses plaisirs et ses échecs, alternant passé, présent, souvenirs et rêves, pour retracer sa découverte de la vie durant les années 1970-1980, années qui marquent de façon décisive la naissance de cette écrivaine engagée et figure éminente du black feminism . " Rouge feu est le livre de l'engagement de bell hooks contre le racisme et le sexisme". Le Monde bell hooks (1952-2021) est une penseuse et militante afroféministe africaine-américaine majeure. Ses livres, dont A propos d'amour (2022) et Communions (Points, 2025), questionnent les systèmes d'oppression et s'intéressent aux imbrications entre race, classe et genre. Dans Noir d'os (Points, 2025), elle relate son enfance et le début de ses mémoires. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Lorraine Delavaud

Par Bell Hooks
Chez Points

|

Auteur

Bell Hooks

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rouge feu par Bell Hooks

Commenter ce livre

 

Rouge feu

Bell Hooks trad. Lorraine Selle-Delavaud, Lorraine Delavaud

Paru le 06/02/2026

288 pages

Points

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041422821
9791041422821
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.