#Polar

Le Baiser de Judas

Eric Mercier

Et si l'apôtre Judas détenait la clé d'une série de meurtres inexpliqués ? Un soir de décembre 1988, un tableau sans grande prétention est dérobé dans une petite église des Vosges. Quarante ans plus tard, enfin retrouvé, il se révèle être un chef-d'oeuvre oublié d'un maître de la Renaissance italienne, Véronèse. Or, l'expert qui a authentifié la toile est rapidement retrouvé assassiné. Le commandant Vicaux se charge de l'enquête. Avec sa compagne Anne, historienne de l'art, ils forment le duo parfait pour retrouver ce mystérieux Baiser de Judas . Des galeries parisiennes aux villages brumeux des Vosges, les frontières entre foi, obsession et folie se brouillent. Et quand Anne est arrêtée pour meurtre, tout bascule... A cinquante ans, Eric Mercier a décidé de changer de vie. Devenu docteur en histoire de l'art et commissaire d'exposition après une carrière dans le monde de la finance, il choisit de partager sa nouvelle passion au travers de romans policiers d'une érudition savoureuse. Ses précédents polars sur Van Gogh et Modigliani ont été salués par la presse.

Par Eric Mercier
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Eric Mercier

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans policiers

Le Baiser de Judas

Eric Mercier

Paru le 06/02/2026

304 pages

Editions de la Martinière

21,00 €

9791040126348
© Notice établie par ORB
