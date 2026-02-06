Inscription
#Album jeunesse

L'Abriparapluie

Aurélie Castex

Il pleut dans le jardin. Mais heureusement, Elias a un parapluie. Un grand parapluie ouvert sur le monde, prêt à accueillir tous ceux qui en ont besoin. Peu à peu, les animaux s'y réfugient : une souris, une mouffette, une pie, un hérisson, un ours, un loup... tous ces animaux que les autres fuient ou jugent trop vite. A hauteur d'enfant, ce récit délicat aborde avec justesse les thèmes de l'accueil, de la différence et de la peur de l'autre. Il montre comment, à travers un geste simple - offrir un abri -, on peut faire naître la solidarité, l'amitié, la fête. Chaque page est un cocon, un petit coin de forêt un lieu chaleureux, joyeux et vivant. On y ressent la pluie, l'odeur des feuilles mouillées, la chaleur d'un feu partagé. Un album tendre et lumineux sur l'accueil et la tolérance.

Par Aurélie Castex
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Aurélie Castex

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

L'Abriparapluie

Aurélie Castex

Paru le 06/02/2026

40 pages

Seuil jeunesse

11,90 €

9791023522433
