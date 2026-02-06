Inscription
#Polar

La fin du voyage

Arnaldur Indridason

ActuaLitté
Jonas Hallgrimsson est naturaliste et poète, il étudie à Copenhague, crée une revue de poésie et vit une bohème estudiantine grisante, romantique, entouré d'écrivains comme H.C. Andersen, ils font des balades, chantent en choeur. Il va voir Humboldt à son retour des Amériques. Il est amoureux d'une jeune fille, mais n'ose pas se déclarer. Il a rencontré pendant les vacances Keli, un jeune garçon, berger et rêveur, né dans une famille très pauvre qui est devenu son ami. Le sort va les frapper impitoyablement tous les deux au même moment : Jonas va se casser la jambe, être hospitalisé et victime de la négligence du chirurgien. Keli va disparaître dans la campagne déserte de l'intérieur du pays.

Par Arnaldur Indridason
Chez Editions Métailié

|

Auteur

Arnaldur Indridason

Editeur

Editions Métailié

Genre

Romans noirs

La fin du voyage

Arnaldur Indridason

Paru le 06/02/2026

256 pages

Editions Métailié

21,00 €

ActuaLitté
9791022615051
