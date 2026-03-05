Inscription
#Essais

La plus belle manière de vivre

Bertrand Vergely

ActuaLitté
Philosopher, c'est être un artisan de la pensée mais c'est aussi, pour Bertrand Vergely, "la plus belle manière de vivre". Dans ce livre, l'auteur partage ses réflexions et ses expériences fortes au fil du quotidien. Un livre riche qui nous aide à penser... avec joie ! "Décide-t-on de devenir celui que l'on devient ? Pas sûr et tant mieux ! J'ai fait de la philosophie parce que ma mère adorait échanger et entendre de belles réflexions à propos de la vie. J'ai appelé la philosophie la plus belle manière de vivre parce que je n'ai pas trouvé mieux pour nommer le bonheur que donnent les vraies pensées. Enfin, j'ai écrit un journal pour parler de la philosophie et de la vie à force de m'entendre demander pourquoi je n'en avais pas encore écrit un. Le résultat de la rencontre entre la philosophie, la vie et ce journal a donné cet OPNI, à savoir un Objet Philosophique Non Identifié auquel je ne m'attendais pas du tout. Ecrivant le plus possible tous les jours, j'aime me sentir artisan de la pensée, travaillant avec persévérance pour me perfectionner. Invité à faire quantité de mises au point philosophiques, j'ai aimé pratiquer la vie attentive que ces mises au point ont demandé. Enfin, confronté à la maladie j'ai aimé les deux conseils que m'a donné mon maître intérieur pour faire face à l'épreuve : reste droit et avance".

Par Bertrand Vergely
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Bertrand Vergely

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Ouvrages généraux

La plus belle manière de vivre

Bertrand Vergely

Paru le 19/03/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

9782813236258
