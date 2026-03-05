Joie d'être parent

Et si la parentalité était un chemin à concevoir pas à pas ? Un livre guide pour concevoir son projet parental, concept innovant pour que le parent crée sa propre feuille de route pour vivre sa parentalité apaisée. Etre parent aujourd'hui est un challenge. Avec la réalité d'un quotidien éprouvant, les parents sont souvent perdus et impuissants face au désarroi de comment bien faire ou comment être un bon parent. La thématique de la parentalité fait parler d'elle, d'autant plus avec l'importance de l'épuisement chronique et des burn-out parentaux. La santé est mise en péril et c'est un sujet au coeur de l'actualité. Que vous soyez parent, futur parent, grands-parents ou professionnels en charge d'enfant, si c'était vous qui aviez les réponses ? Et si créer votre projet parental pouvait vous permettre d'enfin accéder à la joie quotidienne d'être parent ? Ce livre est un chemin vers une parentalité lumineuse et à votre image. C'est un parcours de conscience simple et joyeux au premier abord mais immersif et transformateur à un niveau plus intime. Cette lecture n'est pas anodine et peut vous accompagner à révéler la parentalité plus éveillée qui vous correspond. A vous de découvrir celles qui vous correspondent et celles qui vont se révéler à vous : soyez prêt, si vous êtes investis au changement ce cheminement peut vous amener à vibrer l'épanouissement et la JOIE d'ETRE PARENT !