L'accès aux soins : un universalisme contrarié

Jean-Marie André

ActuaLitté
La France dispose d'un système de santé fondé sur l'universalité de l'assurance maladie. Pourtant, l'accès aux soins demeure une préoccupation majeure : faire valoir ses droits pour certaines prises en charge, payer un dépassement d'honoraires, trouver un médecin traitant, obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable... Autant de difficultés auxquelles patients et usagers sont aujourd'hui confrontés. Si le principe d'universalité et le droit à l'accès aux soins sont affirmés, ils peinent à devenir effectifs pour tous. La population doit composer avec des obstacles multiples qui, souvent cumulés au sein de certaines catégories sociales, renforcent les inégalités. En analysant les dimensions et limites de l'accès aux soins, cet ouvrage éclaire les principaux enjeux du débat public autour de la réduction des inégalités sociales et territoriales. Il s'adresse aux étudiants des filières sanitaires et sociales, aux professionnels et décideurs, ainsi qu'au grand public intéressé par ces questions.

Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Paru le 05/03/2026

153 pages

13,00 €

