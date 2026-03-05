Initiatives locales et systèmes alimentaires en Nouvelle-Aquitaine

Ce numéro s'intéresse aux initiatives locales engagées par les acteurs de terrain autour de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'aux expérimentations qu'ils mettent en oeuvre dans ces domaines. Ce numéro s'intéresse aux initiatives locales engagées par les acteurs de terrain autour de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'aux expérimentations qu'ils mettent en oeuvre dans ces domaines. S'inscrivant dans le récent mouvement de reterritorialisation des systèmes alimentaires, ces initiatives proposent souvent des réponses innovantes, susceptibles de résoudre nombre de difficultés auxquelles sont confrontés les territoires lorsqu'il s'agit de reconfigurer durablement modes de production et de consommation. Issues de jeux d'acteurs qui participent à leur construction et à leur destin, elles articulent interventions individuelles et actions collectives et se déploient à tous les niveaux du système alimentaire local, depuis la production agricole jusqu'à la consommation des aliments, au bénéfice des habitants du territoire concerné et de manière spécifique à ce territoire. L'objectif de ce numéro est d'interroger les différents processus à l'oeuvre, qui passent par des phases dynamiques d'expérimentation, de mise en pratique et de diffusion, mais aussi de montrer les formes de changement qu'ils occasionnent sur les systèmes alimentaires, sur leur sécurisation et sur leur résilience.