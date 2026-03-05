Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Gestion par résultats

Bachir Mazouz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment les Etats peuvent-ils concilier les exigences de performance, d'imputabilité des dirigeants publics et de qualité des services à la population et aux entreprises dans un contexte de rareté des ressources stratégiques ?? Qu'est-ce que l'avènement de la gestion par résultats change concrètement dans le fonctionnement des administrations ? et des organismes publics ?? Depuis les années 1980, la gestion par résultats (GPR) s'est imposée au management public et a profondément transformé la gouvernance et la gestion des administrations et des organismes publics dans de nombreux pays. Dans cette seconde édition de Gestion par résultats, Bachir Mazouz et ses collègues affinent leurs grilles d'analyse critique en plus de renouveler et de documenter les pratiques de la GPR. Au travers des cas du Québec, de la France et d'autres pays, cet ouvrage illustre concrètement comment la GPR a été contextualisée, expérimentée et parfois réinventée au sein d'institutions publiques aux réalités contrastées. Combinant des analyses théoriques et des études de terrain, chaque chapitre propose des enseignements clés sur les facteurs contextuels et organisationnels qui influencent l'implantation de la GPR. Un collectif essentiel pour les gestionnaires publics et les communautés épistémiques souhaitant mieux comprendre les fondements, les enjeux et les pratiques d'une gestion orientée par et vers les résultats de l'action publique.

Par Bachir Mazouz
Chez Presses de l'Université du Québec

|

Auteur

Bachir Mazouz

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Management public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gestion par résultats par Bachir Mazouz

Commenter ce livre

 

Gestion par résultats

Bachir Mazouz

Paru le 05/03/2026

318 pages

Presses de l'Université du Québec

46,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760562592
9782760562592
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.