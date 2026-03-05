Comment les Etats peuvent-ils concilier les exigences de performance, d'imputabilité des dirigeants publics et de qualité des services à la population et aux entreprises dans un contexte de rareté des ressources stratégiques ?? Qu'est-ce que l'avènement de la gestion par résultats change concrètement dans le fonctionnement des administrations ? et des organismes publics ?? Depuis les années 1980, la gestion par résultats (GPR) s'est imposée au management public et a profondément transformé la gouvernance et la gestion des administrations et des organismes publics dans de nombreux pays. Dans cette seconde édition de Gestion par résultats, Bachir Mazouz et ses collègues affinent leurs grilles d'analyse critique en plus de renouveler et de documenter les pratiques de la GPR. Au travers des cas du Québec, de la France et d'autres pays, cet ouvrage illustre concrètement comment la GPR a été contextualisée, expérimentée et parfois réinventée au sein d'institutions publiques aux réalités contrastées. Combinant des analyses théoriques et des études de terrain, chaque chapitre propose des enseignements clés sur les facteurs contextuels et organisationnels qui influencent l'implantation de la GPR. Un collectif essentiel pour les gestionnaires publics et les communautés épistémiques souhaitant mieux comprendre les fondements, les enjeux et les pratiques d'une gestion orientée par et vers les résultats de l'action publique.