Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les épreuves orales des concours des catégories A, B et C de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Concours des finances publiques (DGFiP) - Tout pour l'oral Indispensable, cet ouvrage a pour objectif de vous préparer à l'épreuve orale d'entretien avec le jury des concours des catégories C, B et A de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) : - agent administratif principal des finances publiques ; - contrôleur des finances publiques ; - inspecteur des finances publiques. Ce guide contient : - une présentation détaillée des métiers et de l'environnement professionnel des finances publiques ; - des conseils pour gagner en assurance à l'oral et faire la différence par rapport aux autres candidats ; - un entraînement pour vous aider à décrire votre parcours et exprimer vos motivations ; - des exercices corrigés pour apprendre à répondre efficacement aux questions du jury et aux mises en situation.