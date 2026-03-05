300 fiches de culture générale

L'essentiel à connaître ! 300 fiches pour parfaire sa culture générale Cet ouvrage s'adresse en particulier aux étudiants préparant un examen ou un concours : - concours de la fonction publique cat. A et B ; - Sciences Politiques (IEP) ; - écoles de commerce... Il présente : - les événements qui ont façonné le monde actuel depuis l'Antiquité ; - les concepts et notions autour desquels les sociétés se sont développées ; - les Hommes à l'origine de ces événements et notions. Approfondissez votre culture générale grâce à plus de 300 fiches détaillées qui vous permettent : - de comprendre le monde contemporain ; - d'assimiler les bases historiques et conceptuelles pour argumenter dans une dissertation ou à l'oral.