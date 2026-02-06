Itinéraires d'un antifasciste (1929-1937)

Figure singulière de l'exil italien, fondateur du mouvement antifasciste Giustizia e Libertà et théoricien d'un socialisme libéral associant collectivisation partielle et défense des libertés individuelles, Carlo Rosselli (1899-1937) a opposé au fascisme une pensée politique profondément originale. Ce livre l'accompagne dans la dernière période de sa vie, passée en France entre 1929 et 1937, depuis son évasion de l'île-prison de Lipari jusqu'à son assassinat par des membres de la Cagoule, pour le compte des services spéciaux mussoliniens. A partir d'une documentation abondante et largement inédite, Diego Dilettoso suit les déplacements et les fréquentations de Rosselli à Paris et en province. Il montre comment celui-ci a su établir dans la capitale une présence militante active, tout en s'ouvrant à de nouveaux horizons intellectuels. S'il n'a pas renoncé à puiser dans une pluralité de traditions critiques, le dirigeant antifasciste a été particulièrement réceptif aux débats français de l'époque. Le lecteur est ainsi invité à arpenter autrement les paysages urbains familiers, sur la trace de ces figures souvent marginalisées qui, dans les années sombres de l'entre-deux-guerres, ont tenté de penser et de préparer une Europe affranchie des tyrannies.