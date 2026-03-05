Les clés du droit des logiciels

Ce guide de référence consacré à la pratique du droit des logiciels offre une approche pratique et concrète permettant la protection, la valorisation et la meilleure exploitation des logiciels dans les entreprises, associations et organisations publiques. Il apporte des réponses claires, des conseils stratégiques et de multiples outils (modèles de contrats et check-lists). Structuration de l'ouvrage : - les bases de la propriété intellectuelle et du logiciel - comment protéger juridiquement le logiciel (le code, l'idée, l'algorithme) ? - les clauses essentielles des contrats - les contrats les plus fréquents : déploiement, maintenance, création de logiciels - l'impact de l'intelligence artificielle