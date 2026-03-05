Inscription
Les clés du droit des logiciels

Bernard Lamon

Ce guide de référence consacré à la pratique du droit des logiciels offre une approche pratique et concrète permettant la protection, la valorisation et la meilleure exploitation des logiciels dans les entreprises, associations et organisations publiques. Il apporte des réponses claires, des conseils stratégiques et de multiples outils (modèles de contrats et check-lists). Structuration de l'ouvrage : - les bases de la propriété intellectuelle et du logiciel - comment protéger juridiquement le logiciel (le code, l'idée, l'algorithme) ? - les clauses essentielles des contrats - les contrats les plus fréquents : déploiement, maintenance, création de logiciels - l'impact de l'intelligence artificielle

Par Bernard Lamon
Chez Groupe Revue Fiduciaire

Auteur

Bernard Lamon

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Multimédia

Les clés du droit des logiciels

Bernard Lamon

Paru le 05/03/2026

330 pages

Groupe Revue Fiduciaire

26,10 €

9782757911532
