Merci Président

Comment les régimes autoritaires se maintiennent-ils dans la durée ? En analysant le cas du régime d'Omar al-Bashir au Soudan, resté trente ans au pouvoir malgré de multiples guerres civiles, l'isolement international et plusieurs vagues de contestation, cet ouvrage explore comment la domination autoritaire est réaffirmée et modulée au quotidien à travers les pratiques du développement. Il s'appuie sur une enquête de terrain réalisée à Khartoum et dans la région périphérique du Kordofan pour montrer comment l'incitation à participer aux projets de développement amène concrètement les citoyens à contribuer malgré eux aux ressorts de leur propre domination. En éclairant comment l'autoritarisme se déploie dans le temps et l'espace, ce travail offre également des clés pour comprendre la révolution qui renverse le régime en 2019 et le conflit armé qui éclate en 2023.