#Roman francophone

Es una llama América

Jacques Aubergy, Joaquín O. Giannuzzi

ActuaLitté
Je crois que la poésie est une fête des sens et aussi une éternelle jeunesse. Je dois dire, également, que j'ai un sentiment dramatique de la poésie. J'emploie le dramatique en prenant son sens religieux. Pour moi, c'est ainsi que l'on doit aborder et sentir l'art quel qu'il soit. Certains passages de Bach, par exemple, m'ouvrent une porte vers l'inconnu. Ce mystère de la vie, de tout ce qui est et existe c'est ce que l'art doit chanter, célébrer, dire. Je crois qu'il est une façon d'installer de la foi dans l'inconnu et la présomption que tant de beauté n'a pu être créée en vain. Tel est mon point de vue esthétique en ce moment-même, à cette heure de l'après-midi. J'ignore ce que, demain, il sera. Joaquín O. Giannuzzi

Par Jacques Aubergy, Joaquín O. Giannuzzi
Chez Editions L'atinoir

|

Auteur

Jacques Aubergy, Joaquín O. Giannuzzi

Editeur

Editions L'atinoir

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Es una llama América par Jacques Aubergy, Joaquín O. Giannuzzi

Commenter ce livre

 

Es una llama América

Joaquín O. Giannuzzi trad. Jacques Aubergy

Paru le 06/02/2026

180 pages

Editions L'atinoir

14,00 €

ActuaLitté
9782491742829
© Notice établie par ORB
