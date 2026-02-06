Es una llama América

Je crois que la poésie est une fête des sens et aussi une éternelle jeunesse. Je dois dire, également, que j'ai un sentiment dramatique de la poésie. J'emploie le dramatique en prenant son sens religieux. Pour moi, c'est ainsi que l'on doit aborder et sentir l'art quel qu'il soit. Certains passages de Bach, par exemple, m'ouvrent une porte vers l'inconnu. Ce mystère de la vie, de tout ce qui est et existe c'est ce que l'art doit chanter, célébrer, dire. Je crois qu'il est une façon d'installer de la foi dans l'inconnu et la présomption que tant de beauté n'a pu être créée en vain. Tel est mon point de vue esthétique en ce moment-même, à cette heure de l'après-midi. J'ignore ce que, demain, il sera. Joaquín O. Giannuzzi