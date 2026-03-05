Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

D'elle à moi

Lucy Sante

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je ne suis pas une écrivaine trans. Je suis une écrivaine qui est trans ". Début 2021, Luc Sante envoie à son cercle d'amis un mail bouleversant : à 67 ans, il s'apprête à devenir Lucy, en ajoutant une lettre à son nom. Sante s'est longtemps sentie déplacée : enfant unique de parents catholiques et ouvriers, née en Belgique, elle émigre très tôt aux Etats-Unis avec sa famille, puis s'installe à New York où elle fréquente la scène artistique du début des années 1970. Elle se lie d'amitié avec des figures entrées dans la légende : Nan Goldin, Jean-Michel Basquiat, Jim Jarmusch et Martin Scorsese, qui s'inspirera de son oeuvre pour réaliser Gangs of New York. Lorsque Sante reconnaît enfin sa véritable identité de genre, réprimée pendant plus de soixante ans, cette révélation bouleverse tout et, avec une honnêteté désarmante, elle retrace les moments où cette conscience souterraine a orienté sa vie. Car c'est bien là, dans l'écriture et le récit de soi, que tout prend sens.

Par Lucy Sante
Chez Editions Phébus

|

Auteur

Lucy Sante

Editeur

Editions Phébus

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'elle à moi par Lucy Sante

Commenter ce livre

 

D'elle à moi

Lucy Sante trad. Eric Reyes Roher

Paru le 05/03/2026

216 pages

Editions Phébus

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782752915467
9782752915467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.