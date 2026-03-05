D'elle à moi

" Je ne suis pas une écrivaine trans. Je suis une écrivaine qui est trans ". Début 2021, Luc Sante envoie à son cercle d'amis un mail bouleversant : à 67 ans, il s'apprête à devenir Lucy, en ajoutant une lettre à son nom. Sante s'est longtemps sentie déplacée : enfant unique de parents catholiques et ouvriers, née en Belgique, elle émigre très tôt aux Etats-Unis avec sa famille, puis s'installe à New York où elle fréquente la scène artistique du début des années 1970. Elle se lie d'amitié avec des figures entrées dans la légende : Nan Goldin, Jean-Michel Basquiat, Jim Jarmusch et Martin Scorsese, qui s'inspirera de son oeuvre pour réaliser Gangs of New York. Lorsque Sante reconnaît enfin sa véritable identité de genre, réprimée pendant plus de soixante ans, cette révélation bouleverse tout et, avec une honnêteté désarmante, elle retrace les moments où cette conscience souterraine a orienté sa vie. Car c'est bien là, dans l'écriture et le récit de soi, que tout prend sens.