Partir sans un mot

Momo n'a pas 15 ans quand il décide de quitter la Guinée pour atteindre ce qu'il voit comme un Eldorado : la France. Il part sans un mot, sans avertir personne, pas même les amis qu'il retrouve chaque jour après l'école sous le manguier. Au terme d'un long et périlleux périple, Momo arrive au parc des Olieux, un campement lillois qui "accueille" les personnes exilées. Dans ce récit autobiographique, Mohamed Yarie Toure retrace l'histoire de son exil vers l'Occident, mais revient également sur ses premières années en Guinée, et notamment sur sa scolarisation et les espoirs qu'elle nourrit, sur ses liens familiaux et amicaux. Il dénonce aussi la corruption des dirigeants, les restrictions énergétiques qu'ils imposent, leurs manipulations électoralistes et leur répression meurtrière.