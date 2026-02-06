Inscription
#Roman francophone

Partir sans un mot

Anne-Marie Storme, Mohamed Yarie Touré

ActuaLitté
Momo n'a pas 15 ans quand il décide de quitter la Guinée pour atteindre ce qu'il voit comme un Eldorado : la France. Il part sans un mot, sans avertir personne, pas même les amis qu'il retrouve chaque jour après l'école sous le manguier. Au terme d'un long et périlleux périple, Momo arrive au parc des Olieux, un campement lillois qui "accueille" les personnes exilées. Dans ce récit autobiographique, Mohamed Yarie Toure retrace l'histoire de son exil vers l'Occident, mais revient également sur ses premières années en Guinée, et notamment sur sa scolarisation et les espoirs qu'elle nourrit, sur ses liens familiaux et amicaux. Il dénonce aussi la corruption des dirigeants, les restrictions énergétiques qu'ils imposent, leurs manipulations électoralistes et leur répression meurtrière.

Par Anne-Marie Storme, Mohamed Yarie Touré
Chez Editions les Etaques

|

Auteur

Anne-Marie Storme, Mohamed Yarie Touré

Editeur

Editions les Etaques

Genre

Littérature française

Partir sans un mot

Mohamed Yarie Touré

Paru le 06/02/2026

256 pages

Editions les Etaques

14,00 €

ActuaLitté
9782490205219
