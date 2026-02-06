Les poésies d'amour

Qu'est-ce que l'amour aux yeux des Romantiques anglaises ? C'est d'abord une relation incarnée, individuelle et concrète, que la femme rêverait marquée du sceau de la sociabilité. Mais c'est sans compter sur la volatilité de l'amant romantique, aux yeux de qui les ambitions amoureuses de la femme sont mesquines et terre à terre. Alors Yhomme s'absente, l'homme se fait attendre, l'homme disparaît. Il reste à la femme à attendre, à l'espérer, à le guetter, et finalement à se sacrifier à cette figure, qui refuse le bonheur par goût de l'absolu. Si jamais l'homme meurt, la catastrophe symbolique est sans appel : aux yeux de la femme, l'homme romantique ne peut se réincarner dans l'au-delà, ni être remplacé. Ce volume, consacré aux poétesses romantiques anglaises, rssemble des poèmes d'Anna Laetitia Barbauld, Emily Brontë, Felicia Hemans, Frances Anne Kemble, Letitia Elisabeth Landon, Amelia Opie, Maly Robinson et Mary Shelley. Le deuxième volume, consacré aux poètes romantiques anglais, rassemble des poèmes de William Blake, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Walter Scott, Robert Southey, Percy Bisshe Shelley et William Wordsworth. La postface est commune aux deux volumes.