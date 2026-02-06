Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les poésies d'amour

Jean-Marc Lanteri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce que l'amour aux yeux des Romantiques anglaises ? C'est d'abord une relation incarnée, individuelle et concrète, que la femme rêverait marquée du sceau de la sociabilité. Mais c'est sans compter sur la volatilité de l'amant romantique, aux yeux de qui les ambitions amoureuses de la femme sont mesquines et terre à terre. Alors Yhomme s'absente, l'homme se fait attendre, l'homme disparaît. Il reste à la femme à attendre, à l'espérer, à le guetter, et finalement à se sacrifier à cette figure, qui refuse le bonheur par goût de l'absolu. Si jamais l'homme meurt, la catastrophe symbolique est sans appel : aux yeux de la femme, l'homme romantique ne peut se réincarner dans l'au-delà, ni être remplacé. Ce volume, consacré aux poétesses romantiques anglaises, rssemble des poèmes d'Anna Laetitia Barbauld, Emily Brontë, Felicia Hemans, Frances Anne Kemble, Letitia Elisabeth Landon, Amelia Opie, Maly Robinson et Mary Shelley. Le deuxième volume, consacré aux poètes romantiques anglais, rassemble des poèmes de William Blake, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Walter Scott, Robert Southey, Percy Bisshe Shelley et William Wordsworth. La postface est commune aux deux volumes.

Par Jean-Marc Lanteri
Chez Circé

|

Auteur

Jean-Marc Lanteri

Editeur

Circé

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les poésies d'amour par Jean-Marc Lanteri

Commenter ce livre

 

Les poésies d'amour

Jean-Marc Lanteri

Paru le 06/02/2026

171 pages

Circé

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487698239
9782487698239
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.