Palestine, le droit à l'existence

Dans cet essai percutant, Meriem Laribi démonte la fiction de la " solution à deux Etats ", pilier du discours occidental sur la Palestine. Présentée comme voie de paix, elle masque un ordre colonial imposé sur le terrain. L'auteure retrace l'histoire de la dépossession palestinienne, de la création d'Israël à l'offensive actuelle d'annexion et d'effacement. Elle démonte la rhétorique qui justifie les crimes d'Israël et interroge l'adhésion européenne au projet sioniste, entre culpabilité historique et racisme envers les peuples arabes. Cet essai appelle à écouter ceux qu'on n'entend jamais : les Palestiniens, dans toute leur pluralité - musulmans, chrétiens, juifs et autres.