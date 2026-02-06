Pierre mène une double vie. Le jour, il vend des assurances. La nuit, il erre dans les bas-fonds, fuyant ce qu'il est. Lorsqu'il rencontre Pedro, orateur charismatique aux idéaux mortifères, Pierre bascule. Par amour pour cet homme inaccessible, il rejoint les Colosses du Bunker, un groupe paramilitaire qui traque dans les rues ceux qui lui ressemblent. Entre désir et dégoût de soi, il devient le bourreau de ses propres frères. Alors que la ville sombre dans le chaos, Pierre trouve refuge chez monsieur Zavano, un vieil homme qui a jadis fui les mêmes persécutions. Dans ce face-à-face inattendu se dessine une dernière chance de rédemption. Ce roman brutal explore la haine de soi, l'amour impossible et les mécanismes du fascisme ordinaire.