#Polar

Le cafoutchi du Diable

Gilles Del Pappas

ActuaLitté
Photographe fauché mais roublard, Constantin croit avoir tiré le gros lot en récupérant une camionnette "égarée" sur le port pour déménager son cafoutchi vers le Vallon des Auffes. Jusqu'au moment où il ouvre le dernier carton - celui qui n'est pas à lui. A l'intérieur : des dizaines de petites mains d'enfants, nettes, propres, prêtes à être expédiées comme de la marchandise. Avec Philippe, futur flic trop idéaliste, et Patrick, Parisien borderline attiré par les emmerdes comme un papillon par la lumière, Constantin se retrouve propulsé au coeur d'un trafic aussi monstrueux que tentaculaire, où Marseille n'est qu'un maillon d'une chaîne qui court jusqu'aux dictatures du Sud. Face à eux, un homme sans visage : "l'Organisateur" , cerveau froid qui transforme la douleur humaine en chiffres sur un carnet de comptes. Mais que peut un petit trio de bricoleurs contre un réseau international ? Et combien vaut une vérité que personne ne veut regarder en face ? Entre calanques et docks, poissonniers et barbouzes, dérision marseillaise et noirceur absolue, Le Cafoutchi du Diable mène une course contre l'ombre où l'humour n'empêche pas la peur de serrer la gorge. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon. Cette nouvelle édition a été révisée par son auteur.

Par Gilles Del Pappas
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Gilles Del Pappas

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Le cafoutchi du Diable

Gilles Del Pappas

Paru le 06/02/2026

224 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

ActuaLitté
9782385333683
© Notice établie par ORB
