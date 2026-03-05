Inscription
Tour du Parc national de forêts

FFRandonnée

Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, cette itinérance de 12 jours (244 km) débute à Châtillon-sur-Seine et fait le tour du Parc national de forêts en empruntant le GR® de Pays surnommé "? Chemin de la Belle étoile ? ". Essentiellement forestier, entre chênes et hêtres centenaires, cet itinéraire abrite une faune et une flore exceptionnelles. Le soir, arrivé à l'étape, le randonneur pourra contempler les constellations, ces "? chemins d'étoiles ? ", grâce à l'absence de pollution lumineuse.

Bourgogne

Tour du Parc national de forêts

Paru le 05/03/2026

80 pages

14,40 €

9782751413612
© Notice établie par ORB
