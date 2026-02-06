Inscription
#Essais

Une autre commune est possible

Timothée Duverger

La commune est toujours plébiscitée par les Français. C'est un maillon essentiel du lien social, l'échelon de proximité, le lieu où se construisent les solutions pour répondre aux besoins du quotidien. Mais la commune est aujourd'hui menacée. Les fractures territoriales, les tensions budgétaires ou la crise des vocations remettent en cause sa capacité à produire du vivre ensemble. Est-on condamné à voir la décentralisation s'effriter ou peut-on réinventer la commune pour qu'elle soit à l'avant-garde des transitions écologiques et solidaires ? A la veille des élections municipales, cet ouvrage fait le pari qu'une autre commune est possible. C'est un formidable levier d'innovation pour mettre en oeuvre la participation citoyenne, développer les coopérations territoriales et expérimenter localement le monde de demain.

Par Timothée Duverger
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Timothée Duverger

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie politique

Une autre commune est possible

Timothée Duverger

Paru le 06/02/2026

72 pages

Editions Le Bord de l'eau

8,00 €

9782385192327
