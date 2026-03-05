Inscription
#Essais

Concorde, notre part de rêve

François Adibi

ActuaLitté
Le témoignage inédit, pour la première fois depuis vingt ans, de François Adibi, pilote du mythique Concorde, qui révèle les coulisses d'une aventure supersonique vécue de l'intérieur. Pour la première fois depuis vingt ans, le légendaire Concorde est raconté par un de ses pilotes. Récit d'une aventure vécue de l'intérieur, une immersion à Mach 2 dans la stratosphère, entre réalité concrète et poésie à hauteur d'homme. Découvrez l'histoire secrète du Concorde comme elle n'a jamais été révélée, du combat diplomatique à la fresque historique et à l'épopée humaine, portée par les grands acteurs de la Résistance. L'ouvrage met au jour ce que la légende avait effacé : sous le prestige, une quête farouche de souveraineté. On pensait assister à une compétition technologique, c'était en fait une lutte pour l'indépendance. Ils disaient que c'était impossible, un pari insensé : Concorde est devenu réalité.

Par François Adibi
Chez Michel Lafon

|

Auteur

François Adibi

Editeur

Michel Lafon

Genre

Aviation

9782749965062
