Délicieusement léger

Marmiton

ActuaLitté
Le livre idéal pour manger léger tout en se régalant ! " Manger léger " rime avec " varié " et " équilibré " mais aussi avec " savourer " et " se régaler ". Et vous avez entre les mains le livre idéal pour ça ! De la cuisson vapeur de la dorade au gingembre en passant par la préparation de baos burgers, ce nouveau livre de cuisine jongle parfaitement entre le méli-mélo courgettes-mangues, le wok de poulet à l'ananas et les rochers aériens à la noix de coco pour réduire, sans se priver, les glucides et les calories ! Le tout accompagné de somptueux mocktails... En bonus, des pages inédites pour faire taire les idées reçues et pleines d'astuces faciles pour manger léger tout en se faisant plaisir.

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Cuisine légère

