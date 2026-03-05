Délicieusement léger

Le livre idéal pour manger léger tout en se régalant ! " Manger léger " rime avec " varié " et " équilibré " mais aussi avec " savourer " et " se régaler ". Et vous avez entre les mains le livre idéal pour ça ! De la cuisson vapeur de la dorade au gingembre en passant par la préparation de baos burgers, ce nouveau livre de cuisine jongle parfaitement entre le méli-mélo courgettes-mangues, le wok de poulet à l'ananas et les rochers aériens à la noix de coco pour réduire, sans se priver, les glucides et les calories ! Le tout accompagné de somptueux mocktails... En bonus, des pages inédites pour faire taire les idées reçues et pleines d'astuces faciles pour manger léger tout en se faisant plaisir.
