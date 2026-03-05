La cuisine végétarienne

Cuisiner "veggie" ne vous aura jamais paru aussi facile ! Que vous préfériez des recettes classiques en version végétarienne, un déjeuner pris sur le pouce, un repas complet ou encore des idées pour votre apéro dînatoire, la cuisine veggie n'a jamais semblé aussi simple ! Oubliez les basiques de pâtes et les assiettes de légumes, et laissez place aux recettes savoureuses ! Bolognaise aux lentilles, taboulé de quinoa aux figues et au chèvre, burger végétarien au halloumi, gaufres aux légumes : les meilleures idées veggie de la communauté Marmiton sont réunies dans ce titre inédit pour s'assurer du plaisir et de l'originalité dans l'assiette en 60 recettes ! En bonus, retrouvez nos pages inédites pour y voir plus clair dans les régimes végétariens, végétaliens et vegan, pour composer un menu veggie idéal, pour remplacer les protéines animales et pour manger de saison en toutes circonstances !