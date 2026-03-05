Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

La cuisine végétarienne

Marmiton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cuisiner "veggie" ne vous aura jamais paru aussi facile ! Que vous préfériez des recettes classiques en version végétarienne, un déjeuner pris sur le pouce, un repas complet ou encore des idées pour votre apéro dînatoire, la cuisine veggie n'a jamais semblé aussi simple ! Oubliez les basiques de pâtes et les assiettes de légumes, et laissez place aux recettes savoureuses ! Bolognaise aux lentilles, taboulé de quinoa aux figues et au chèvre, burger végétarien au halloumi, gaufres aux légumes : les meilleures idées veggie de la communauté Marmiton sont réunies dans ce titre inédit pour s'assurer du plaisir et de l'originalité dans l'assiette en 60 recettes ! En bonus, retrouvez nos pages inédites pour y voir plus clair dans les régimes végétariens, végétaliens et vegan, pour composer un menu veggie idéal, pour remplacer les protéines animales et pour manger de saison en toutes circonstances !

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La cuisine végétarienne par Marmiton

Commenter ce livre

 

La cuisine végétarienne

Marmiton

Paru le 12/03/2026

144 pages

Michel Lafon

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749964041
9782749964041
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.