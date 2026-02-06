Inscription
#Roman étranger

Diables blancs

Yoko Lacour, James Robert Baker

ActuaLitté
Après avoir signé un best-seller avec un retentissant true crime, Tom Dunbar a disparu des radars. Son ambitieux second livre a fait un flop. Alors que les droits d'auteur commencent à se tarir, le restaurant imaginé par sa femme, la sublime et vénéneuse Beth, les précipite dans un gouffre financier. Ils vont tout perdre, jusqu'à leur maison avec vue sur l'océan, dans l'un des coins privilégiés de Los Angeles. La situation est critique : hors de question pour Tom de renoncer à l'écriture et, pour Beth, de s'exiler dans un quartier de seconde zone. Heureusement, elle a un plan : soutirer de l'argent à son père, Bud Sturges, auteur à succès. Mais quand le richissime écrivain refuse, une idée sombre et dérangeante commence à s'insinuer dans les esprits survoltés de Beth et Tom... Avec une voix unique, tendue, implacable, James Robert Baker, livre avec Diables blancs, resté inédit jusqu'ici, un récit démoniaque, où l'on sombre dans un maelström de folie et d'aveuglement. Œuvre brillante dans sa forme, corrosive par le fond, aussi noire qu'hilarante, cette satire fulgurante d'une élite de parvenus révèle, sous le vernis de l'intellectualisme, leur abjection.

Par Yoko Lacour, James Robert Baker
Chez Monsieur Toussaint Louverture

|

Auteur

Yoko Lacour, James Robert Baker

Editeur

Monsieur Toussaint Louverture

Genre

Littérature anglo-saxonne

Diables blancs

James Robert Baker trad. Yoko Lacour

Paru le 06/02/2026

288 pages

Monsieur Toussaint Louverture

20,90 €

ActuaLitté
9782381962290
