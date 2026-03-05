Marienplatz, Englischer Garten, églises rococo et musées d'art moderne, Viktualienmarkt, quartiers de Glockenbach et de Schwabing, Biergarten et cafés alternatifs, brasseries traditionnelles et boutiques de créateurs, balade à vélo le long des rives de l'Isar : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Munich et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.