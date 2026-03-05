Inscription
#Essais

Chicago

Guides Gallimard

ActuaLitté
Millennium Park, John Hancock Center, Loop et West Loop, Little Italy et Greektown, Willis Tower, galeries d'art de River North, théâtres et scènes de stand-up, clubs de blues, comptoirs à hotdogs et tables de chefs, stade de base-ball et plages du lac Michigan : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Chicago et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

USA - Côte Est-Sud

Retrouver tous les articles sur Chicago par Guides Gallimard

Commenter ce livre

 

Chicago

Guides Gallimard

Paru le 05/03/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742468898
9782742468898
© Notice établie par ORB
plus d'informations

