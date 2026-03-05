Inscription
#Beaux livres

Le jardin aux crayons de couleur

Heegyum Kim

Imagine un jardin plein de plantes, d'animaux et d'accessoires tout en couleur ! Ce livre t'invite à dessiner aux crayons de couleur 60 modèles vraiment amusants et super simples. Choisis parmi tes préférés et suis les pas-à-pas pour croquer rapidement : Fleurs et plantes : Rose, hibiscus, lavande, pivoine... Animaux : Ecureuil, tortue, escargot, marmotte... Oiseaux : Canard, rouge-gorge, mésange, geai... Au jardin : Nichoir, brouette, abri de jardin... Varie les couleurs et les formes ! Aide-toi des QR codes disponibles pour chaque modèle ! Viens rencontrer le petit peuple des jardins !

Par Heegyum Kim
Chez Vigot

|

Auteur

Heegyum Kim

Editeur

Vigot

Genre

Dessin

Le jardin aux crayons de couleur

Heegyum Kim trad. Emilie Fline

Paru le 05/03/2026

128 pages

Vigot

17,90 €

9782711427673
