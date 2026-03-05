Inscription
#Essais

Anthologie des textes clés en pédagogie

Danielle Alexandre

ActuaLitté
Réunir des textes fondateurs des auteurs les plus réputés en pédagogie, mais aussi faire découvrir ou redécouvrir des textes moins connus, tel est le parti pris de l'Anthologie des textes clés en pédagogie, dont la 5e édition enrichie est en prise avec les problématiques de l'éducation. Astolfi, Perrenoud, Meirieu, De Peretti, Houssaye, Develay, Bucheton, et bien d'autres ont marqué l'histoire de la pédagogie. Les extraits de leurs travaux publiés chez ESF Sciences humaines sont rassemblés dans cet ouvrage. Ils côtoient les analyses sur des sujets actuels de société portés par des chercheurs tels que Connac et Wagnon. Tous offrent ainsi aux étudiants et enseignants débutants une porte d'entrée dans cet univers foisonnant à connaître absolument pour réussir les concours de l'Education nationale. Les extraits sélectionnés sont classés par mots-clés et éclairés par les commentaires de Danielle Alexandre. Elle replace les textes dans leur contexte historique, explique les concepts, restitue les débats ambiants, souligne la pertinence et l'actualité de ces travaux. Le lecteur trouvera des fondamentaux : comment les élèves apprennent-ils ? Evaluer, pourquoi et comment ? Qu'est-ce que la pédagogie différenciée ? Mais aussi des problématiques d'aujourd'hui : le numérique bouleverse-t-il les modes d'apprentissage ? Quel est l'apport des neurosciences ? Quels gestes et postures professionnelles efficients ? Comment exercer une autorité réfléchie ? Comment former des écocitoyens ? Véritable livre de référence, l'Anthologie des textes clés en pédagogie fournit à chacun un florilège de textes pour comprendre les enjeux et réfléchir à ses pratiques.

Par Danielle Alexandre
Chez ESF Editeur

|

Auteur

Danielle Alexandre

Editeur

ESF Editeur

Genre

Pédagogie

Retrouver tous les articles sur Anthologie des textes clés en pédagogie par Danielle Alexandre

Commenter ce livre

 

Anthologie des textes clés en pédagogie

Danielle Alexandre

Paru le 05/03/2026

220 pages

ESF Editeur

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
