Dieu a un plan, moi j'ai une réunion à 14 heures

Acheter ce livre est une décision de merde parmi tant d'autres. Il ne t'offrira pas de méthode miracle sous cellophane... mais il pourrait bien t'atteindre là où tu ne regardais plus. Ariane est publicitaire, elle fabrique des slogans pour créer de l'émotion, et parfois c'est l'émotion qui crée le slogan. Un effet secondaire de sa sloganite aiguë, diagnostiquée par personne mais parfaitement identifiable. C'est fort en chocolat mais pas toujours digeste. Elle pensait tout contrôler, sa vie, ses horaires, son mascara waterproof, mais un jour une voix s'invite, calme, légèrement impertinente, et du genre à poser ses valises entre deux certitudes, sans même sonner. C'est l'histoire d'un grand virage, celle d'une femme brillante qui croyait avoir un plan, et qui va devoir tout désapprendre, un roman qui mêle humour, spiritualité décalée, et coïncidences trop précises pour être ignorées. Et si ce que tu fuis, c'est exactement ce que tu devais trouver. Spoiler, ce n'est pas un trombone.