La Petite Etoile qui n'avait pas peur de la nuit

Comprendre et accepter le deuil Sur la planète Lumière, Sandy, un bébé étoile, nous fait découvrir son univers. Très proche de ses grands-parents, la petite étoile doit affronter la perte de l'un d'entre d'eux et la tristesse que cela apporte dans son foyer. Ce conte développe les notions de deuil, et invite les enfants à profiter de chaque moment passé avec les êtres qui leur sont chers pour conserver de merveilleux souvenirs de leur présence à leurs côtés.