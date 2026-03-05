Inscription
L'arrogance du savoir

Evelyne Degueurce Noguès

Et si ce que nous prenons pour de la clarté était en réalité une forme subtile de contrôle ? Ce texte court fait vaciller nos certitudes et ouvre un espace inattendu : celui d'une liberté sans savoir, plus nue, plus vivante. Et si notre besoin de comprendre, d'analyser, d'expliquer... nous éloignait de ce qui compte vraiment ? L'arrogance du savoir explore cette tension intérieure discrète mais omniprésente : celle d'un mental qui veut tout saisir, tout nommer, tout contrôler croyant, à tort, que cela nous protège. Ce texte court, mais puissant - sans méthode ni dogme - met en lumière un piège largement valorisé dans notre culture : celui de croire que savoir... c'est maîtriser. Il y a des moments dans la vie où savoir ne suffit plus. Les réponses mentales s'épuisent. Là où on pense perdre pied, c'est alors au contraire qu'une bascule peut se produire : plus sensible, plus intérieure, plus vraie. Ce livre ne cherche pas à enseigner quoi que ce soit. Il ouvre un espace. Celui où l'on commence à se délester du besoin de devenir, pour simplement Etre. Un chemin de dépouillement, de clarté, de reconnexion à l'essentiel. L'arrogance du savoir est une invitation à laisser tomber les certitudes et à renouer avec ce qui, en nous, sait... sans savoir.

Par Evelyne Degueurce Noguès
Chez L'Originel

Auteur

Evelyne Degueurce Noguès

Editeur

L'Originel

Genre

Réussite personnelle

L'arrogance du savoir

Evelyne Degueurce Noguès

Paru le 05/03/2026

113 pages

L'Originel

14,00 €

9782488708029
