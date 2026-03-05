Et si ce que nous prenons pour de la clarté était en réalité une forme subtile de contrôle ? Ce texte court fait vaciller nos certitudes et ouvre un espace inattendu : celui d'une liberté sans savoir, plus nue, plus vivante. Et si notre besoin de comprendre, d'analyser, d'expliquer... nous éloignait de ce qui compte vraiment ? L'arrogance du savoir explore cette tension intérieure discrète mais omniprésente : celle d'un mental qui veut tout saisir, tout nommer, tout contrôler croyant, à tort, que cela nous protège. Ce texte court, mais puissant - sans méthode ni dogme - met en lumière un piège largement valorisé dans notre culture : celui de croire que savoir... c'est maîtriser. Il y a des moments dans la vie où savoir ne suffit plus. Les réponses mentales s'épuisent. Là où on pense perdre pied, c'est alors au contraire qu'une bascule peut se produire : plus sensible, plus intérieure, plus vraie. Ce livre ne cherche pas à enseigner quoi que ce soit. Il ouvre un espace. Celui où l'on commence à se délester du besoin de devenir, pour simplement Etre. Un chemin de dépouillement, de clarté, de reconnexion à l'essentiel. L'arrogance du savoir est une invitation à laisser tomber les certitudes et à renouer avec ce qui, en nous, sait... sans savoir.