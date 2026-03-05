Inscription
L'empire invisible

Manon Sieraczek

UNE ENQUETE INEDITE L'islamisme radical n'attaque plus frontalement. Il avance masqué, à travers les lois, les procédures, les recours et les algorithmes. Pour la première fois, une avocate et un ancien juge d'instruction analysent cette guerre invisible menée dans les tribunaux, les écoles, les mairies et les institutions culturelles. Ils montrent comment les libertés fondamentales sont instrumentalisées : la laïcité retournée contre ceux qu'elle protège, la liberté d'expression paralysée par la peur, le droit détourné pour imposer des interdits idéologiques. Fondé sur des témoignages inédits, des décisions de justice, des rapports officiels... , cet ouvrage ne s'attaque pas à une religion ni à ceux qui croient. Avec rigueur et nuance, il démonte une idéologie politique qui se sert de la foi pour avancer ses pions et révèle ce que personne n'avait encore osé formaliser : les armes juridiques pour y résister. Manon Sieraczek est avocate au barreau de Paris, docteure en droit et diplômée de l'Ecole de guerre économique. Thierry Froment est ancien juge d'instruction et ex-codirecteur de l'Institut de sciences criminelles de Montpellier.

Par Manon Sieraczek
Chez Hors cadre

Auteur

Manon Sieraczek

Editeur

Hors cadre

Genre

Actualité médiatique internati

L'empire invisible

Manon Sieraczek

Paru le 12/03/2026

272 pages

Hors cadre

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782488581035
© Notice établie par ORB
