Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle

Réussir ensemble avec l'intelligence émotionnelle Les émotions ont longtemps été considérées comme de signes de faiblesse n'ayant pas leur place dans le milieu professionnel. Or, les recherches récentes en neurosciences ont permis de montrer leur contribution dans un système très fin qui nous permet d'évaluer chaque situation et d'agir. Mobiliser son intelligence émotionnelle, c'est développer sa capacité à percevoir ses émotions et celles des autres, et à les intégrer dans sa communication et dans sa prise de décision. Les enjeux sont majeurs : qualité des relations, efficacité collective, coopération et engagement, gestion des tensions, qualité du service, leadership... Cet ouvrage permettra aux managers et aux collaborateurs de développer leur agilité émotionnelle et de la mettre au service de la performance : Comprendre et accueillir ses émotions sans se laisser submerger. Comprendre les émotions des autres afin d'entretenir de meilleures relations. Porter un nouveau regard sur soi, réinterroger ses pratiques. Savoir exprimer son ressenti, réguler les émotions. Renforcer son intelligence émotionnelle pour révéler ses talents ! Nouvelle édition augmentée pour mieux comprendre les émotions à l'ère de l'intelligence artificielle.