Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle

Didier Noyé, Claire Lauzol, Régis Rossi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réussir ensemble avec l'intelligence émotionnelle Les émotions ont longtemps été considérées comme de signes de faiblesse n'ayant pas leur place dans le milieu professionnel. Or, les recherches récentes en neurosciences ont permis de montrer leur contribution dans un système très fin qui nous permet d'évaluer chaque situation et d'agir. Mobiliser son intelligence émotionnelle, c'est développer sa capacité à percevoir ses émotions et celles des autres, et à les intégrer dans sa communication et dans sa prise de décision. Les enjeux sont majeurs : qualité des relations, efficacité collective, coopération et engagement, gestion des tensions, qualité du service, leadership... Cet ouvrage permettra aux managers et aux collaborateurs de développer leur agilité émotionnelle et de la mettre au service de la performance : Comprendre et accueillir ses émotions sans se laisser submerger. Comprendre les émotions des autres afin d'entretenir de meilleures relations. Porter un nouveau regard sur soi, réinterroger ses pratiques. Savoir exprimer son ressenti, réguler les émotions. Renforcer son intelligence émotionnelle pour révéler ses talents ! Nouvelle édition augmentée pour mieux comprendre les émotions à l'ère de l'intelligence artificielle.

Par Didier Noyé, Claire Lauzol, Régis Rossi
Chez Eyrolles

|

Auteur

Didier Noyé, Claire Lauzol, Régis Rossi

Editeur

Eyrolles

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle par Didier Noyé, Claire Lauzol, Régis Rossi

Commenter ce livre

 

Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle

Didier Noyé, Claire Lauzol, Régis Rossi

Paru le 05/03/2026

290 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023873
9782416023873
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.