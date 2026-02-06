Dîners healthy

Le livre indispensable pour des dîners sains et savoureux ! Entrées, plats et desserts... Découvrez des recettes faciles et rapides, qui deviendront des incontournables du quotidien ! Grands classiques ou recettes plus originales, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Et en + : des conseils nutritionnels pour des assiettes équilibrées, des clés pour un quotidien healthy sur tous les plans, les ingrédients sains essentiels à avoir toujours sous la main, ainsi que des astuces pour rendre chaque recette délicieusement gourmande.