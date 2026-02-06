Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Dîners healthy

Sandra Mahut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre indispensable pour des dîners sains et savoureux ! Entrées, plats et desserts... Découvrez des recettes faciles et rapides, qui deviendront des incontournables du quotidien ! Grands classiques ou recettes plus originales, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Et en + : des conseils nutritionnels pour des assiettes équilibrées, des clés pour un quotidien healthy sur tous les plans, les ingrédients sains essentiels à avoir toujours sous la main, ainsi que des astuces pour rendre chaque recette délicieusement gourmande.

Par Sandra Mahut
Chez Mango Editions

|

Auteur

Sandra Mahut

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dîners healthy par Sandra Mahut

Commenter ce livre

 

Dîners healthy

Sandra Mahut

Paru le 06/02/2026

112 pages

Mango Editions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317040481
9782317040481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.