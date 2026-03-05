Dédié aux étudiants en photographie et aux amateurs passionnés, ce cours de photo de paysage propose un retour aux fondamentaux, indispensables pour asseoir sa pratique et réussir à traduire, par l'image, l'atmosphère singulière d'un paysage. Progressifs, les chapitres couvrent l'ensemble du processus photographique, de la maîtrise du boîtier à la postproduction des clichés. Les réglages de base (ISO, diaphragme, vitesse...) et les réglages plus avancés (balance des blancs, hyperfocale...) y sont abordés, avec une attention particulière portée à la compréhension et à la gestion de la lumière. Les nombreux points de vigilance propres à la prise vue de paysage (respect des perspectives, choix du cadrage, traitement des couleurs...) sont également détaillés, tout comme les techniques de retouche, des plus basiques aux plus approfondies. Très pédagogique, ce cours s'appuie sur plusieurs centaines d'illustrations (schémas et clichés). Des exercices et un lexique complètent les notions abordées, faisant de cet ouvrage un outil de référence pour progresser durablement.