Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Cours de photo de paysage

Raphaël Schirmer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dédié aux étudiants en photographie et aux amateurs passionnés, ce cours de photo de paysage propose un retour aux fondamentaux, indispensables pour asseoir sa pratique et réussir à traduire, par l'image, l'atmosphère singulière d'un paysage. Progressifs, les chapitres couvrent l'ensemble du processus photographique, de la maîtrise du boîtier à la postproduction des clichés. Les réglages de base (ISO, diaphragme, vitesse...) et les réglages plus avancés (balance des blancs, hyperfocale...) y sont abordés, avec une attention particulière portée à la compréhension et à la gestion de la lumière. Les nombreux points de vigilance propres à la prise vue de paysage (respect des perspectives, choix du cadrage, traitement des couleurs...) sont également détaillés, tout comme les techniques de retouche, des plus basiques aux plus approfondies. Très pédagogique, ce cours s'appuie sur plusieurs centaines d'illustrations (schémas et clichés). Des exercices et un lexique complètent les notions abordées, faisant de cet ouvrage un outil de référence pour progresser durablement.

Par Raphaël Schirmer
Chez Eyrolles

|

Auteur

Raphaël Schirmer

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cours de photo de paysage par Raphaël Schirmer

Commenter ce livre

 

Cours de photo de paysage

Raphaël Schirmer

Paru le 19/03/2026

Eyrolles

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023200
9782416023200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.