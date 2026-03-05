Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Au fil des séances

Déborah Romain-Delacour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vos besoins les plus profonds n'étaient pas ceux que vous croyez ? A force de courir après la réussite, la reconnaissance ou la sécurité, il arrive qu'on s'épuise et qu'on s'oublie en chemin. Comment alors retrouver l'essentiel et s'offrir un vrai nouveau départ ? Au sommet de sa carrière, Marie a tout quitté : son mari, son confort, son statut envié. Fatiguée de briller pour les autres, elle s'installe avec sa fille dans un village de montagne, décidée à comprendre ce qui lui manque vraiment. C'est auprès d'Hélène, une jeune psychologue au parcours singulier, qu'elle entreprend ce voyage intérieur. Séance après séance, elle découvre combien la réussite et la reconnaissance ne suffisent pas à combler nos failles les plus intimes. Ce sont nos besoins véritables - souvent oubliés ou refoulés - qui nous permettent de retrouver sens et équilibre. A travers ce récit thérapeutique inspirant, Déborah Romain-Delacour nous invite à suivre Marie dans son cheminement... et à amorcer le nôtre. Dialogues, analyses, exercices pratiques... un livre puissant et accessible qui vous donnera, à vous aussi, l'élan d'écrire une nouvelle étape de vie.

Par Déborah Romain-Delacour
Chez Eyrolles

|

Auteur

Déborah Romain-Delacour

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au fil des séances par Déborah Romain-Delacour

Commenter ce livre

 

Au fil des séances

Déborah Romain-Delacour

Paru le 05/03/2026

247 pages

Eyrolles

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021732
9782416021732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.