Au fil des séances

Et si vos besoins les plus profonds n'étaient pas ceux que vous croyez ? A force de courir après la réussite, la reconnaissance ou la sécurité, il arrive qu'on s'épuise et qu'on s'oublie en chemin. Comment alors retrouver l'essentiel et s'offrir un vrai nouveau départ ? Au sommet de sa carrière, Marie a tout quitté : son mari, son confort, son statut envié. Fatiguée de briller pour les autres, elle s'installe avec sa fille dans un village de montagne, décidée à comprendre ce qui lui manque vraiment. C'est auprès d'Hélène, une jeune psychologue au parcours singulier, qu'elle entreprend ce voyage intérieur. Séance après séance, elle découvre combien la réussite et la reconnaissance ne suffisent pas à combler nos failles les plus intimes. Ce sont nos besoins véritables - souvent oubliés ou refoulés - qui nous permettent de retrouver sens et équilibre. A travers ce récit thérapeutique inspirant, Déborah Romain-Delacour nous invite à suivre Marie dans son cheminement... et à amorcer le nôtre. Dialogues, analyses, exercices pratiques... un livre puissant et accessible qui vous donnera, à vous aussi, l'élan d'écrire une nouvelle étape de vie.