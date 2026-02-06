Le Petit Livre Black music

Hervé Bourhis et Brüno racontent leur amour des musiques noires. Sans évoquer le jazz - sujet monumental -, ils parlent juste des musiques populaires, et uniquement celles issues des Etats-Unis d'Amérique, entre 1945 et 2015 : de Louis Jordan à Kendrick Lamar, du blues à Beyoncé. Année après année, ils rappellent les événements marquants, les symboles et mentionnent certaines grandes figures culturelles, politiques ou même sportives. A travers une évolution musicale et visuelle se dessine ainsi le récit de l'émancipation lente et toujours inachevée d'un peuple, depuis la ségrégation jusqu'à Obama.