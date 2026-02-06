Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Petit Livre Black music

Hervé Bourhis, Brüno

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hervé Bourhis et Brüno racontent leur amour des musiques noires. Sans évoquer le jazz - sujet monumental -, ils parlent juste des musiques populaires, et uniquement celles issues des Etats-Unis d'Amérique, entre 1945 et 2015 : de Louis Jordan à Kendrick Lamar, du blues à Beyoncé. Année après année, ils rappellent les événements marquants, les symboles et mentionnent certaines grandes figures culturelles, politiques ou même sportives. A travers une évolution musicale et visuelle se dessine ainsi le récit de l'émancipation lente et toujours inachevée d'un peuple, depuis la ségrégation jusqu'à Obama.

Par Hervé Bourhis, Brüno
Chez Dargaud

|

Auteur

Hervé Bourhis, Brüno

Editeur

Dargaud

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit Livre Black music par Hervé Bourhis, Brüno

Commenter ce livre

 

Le Petit Livre Black music

Hervé Bourhis, Brüno

Paru le 06/02/2026

200 pages

Dargaud

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205215588
9782205215588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.