Braquage et anecdotes savoureuses à raconter en soirée

Une banque. Des braqueurs. Des otages. La routine. Mais cette simple affaire de braquage vire à la paranoïa collective quand tout le monde pense, à tort, que les braqueurs sont des terroristes islamiques. Emportés par l'absurdité contemporaine et le monde politico-médiatique, les protagonistes vont devoir se sortir de cette situation surréaliste qui gonfle d'heure en heure... Ils auront cependant l'opportunité d'échanger de savoureuses anecdotes à raconter en soirée pour rompre la tension du moment. Saviez-vous par exemple que Damas est la ville la plus ancienne encore habitée ?