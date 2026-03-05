Inscription
Braquage et anecdotes savoureuses à raconter en soirée

Une banque. Des braqueurs. Des otages. La routine. Mais cette simple affaire de braquage vire à la paranoïa collective quand tout le monde pense, à tort, que les braqueurs sont des terroristes islamiques. Emportés par l'absurdité contemporaine et le monde politico-médiatique, les protagonistes vont devoir se sortir de cette situation surréaliste qui gonfle d'heure en heure... Ils auront cependant l'opportunité d'échanger de savoureuses anecdotes à raconter en soirée pour rompre la tension du moment. Saviez-vous par exemple que Damas est la ville la plus ancienne encore habitée ?

Par Karibou
Chez Delcourt

|

Auteur

Karibou

Editeur

Delcourt

Genre

Policier-Espionnage

Braquage et anecdotes savoureuses à raconter en soirée

Karibou

Paru le 12/03/2026

64 pages

Delcourt

13,50 €

9782413091776
