"Pour défendre nos vies et l'idée même d'avenir, pour me guérir tout à fait, ma colère devait devenir politique. De la maladie à la colère et de la colère à la lutte, c'est l'itinéraire que je partage avec vous dans ce récit". F. B. Fleur Breteau est la fondatrice et porte-parole de Cancer Colère, un collectif qui réunit des malades, ex-malades et futur. es malades du cancer pour qui "guérir du cancer" n'est plus une promesse suffisante. Cancer Colère politise les causes de cette maladie devenue épidémie : il exige un moratoire européen sur l'usage des pesticides et une transformation profonde du modèle agricole soutenue par les pouvoirs publics. Le collectif s'est notamment illustré dans le combat citoyen contre la loi Duplomb durant le printemps 2025.