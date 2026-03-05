Inscription
#Polar

Agrippine

Luca Blengino, Roberto Ali

ActuaLitté
Troisième et dernier volet de l'épopée sanglante d'Agrippine, la femme la plus ambitieuse de toute l'histoire de la Rome ancienne, prête à affronter jusqu'à son propre fils, pour arriver à ses fins... An 54 après J. -C. . Néron fait empereur, sa mère Agrippine semble avoir enfin atteint son but... Mais régner dans l'ombre ne lui suffit pas. Elle songe maintenant à être la première femme couronnée impératrice de Rome. Un véritable blasphème... qui va l'entraîner dans une guerre totale contre son fils, son vieil ami Sénèque et l'ambitieuse Poppée, future épouse de l'empereur...

Par Luca Blengino, Roberto Ali
Chez Delcourt

|

Auteur

Luca Blengino, Roberto Ali

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

Agrippine

Luca Blengino, Roberto Ali

Paru le 19/03/2026

48 pages

Delcourt

15,50 €

ActuaLitté
9782413087519
© Notice établie par ORB
