Troisième et dernier volet de l'épopée sanglante d'Agrippine, la femme la plus ambitieuse de toute l'histoire de la Rome ancienne, prête à affronter jusqu'à son propre fils, pour arriver à ses fins... An 54 après J. -C. . Néron fait empereur, sa mère Agrippine semble avoir enfin atteint son but... Mais régner dans l'ombre ne lui suffit pas. Elle songe maintenant à être la première femme couronnée impératrice de Rome. Un véritable blasphème... qui va l'entraîner dans une guerre totale contre son fils, son vieil ami Sénèque et l'ambitieuse Poppée, future épouse de l'empereur...