Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

The Irregular of the Royal Academy of Magic Tome 3

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mal aimé depuis l'enfance de par sa catégorie sociale, la vie a décidé de lui offrir une seconde chance grâce à la magie ! La magie - un art réservé uniquement à ceux nés dans la noblesse, et dont seuls les membres peuvent utiliser. Un jour, Ars, un jeune garçon contraint de vivre une vie d'opprimé à cause de ses origines modestes, découvre ses origines de "sang maudit" et son don pour la magie. Recueilli par un assassin et formé comme un magicien de la pègre, Ars se voit offrir son entrée à l'Académie royale de magie l'année de ses 15 ans.

Par Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki
Chez Delcourt

|

Auteur

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Irregular of the Royal Academy of Magic Tome 3 par Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki

Commenter ce livre

 

The Irregular of the Royal Academy of Magic Tome 3

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki

Paru le 05/03/2026

192 pages

Delcourt

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413087274
9782413087274
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.